100 человек и 20 тонн оборудования: в КРК «Пирамида» три студии RT собрали за два дня

Фото: Арсений Фавстрицкий

С потрясающим видом на Казанский Кремль и мечеть «Кул-Шариф» работают из казанской КРК «Пирамида» в прямом эфире сразу три студии Russia Today.

— Первый эфир состоялся уже 21 числа вечером — тизер. Наши ребята вышли в эфир, сказали, что мы уже в Казани, а вот завтра… Студии у нас три: английский канал, арабский канал и на третьем этаже — испанский канал нашей редакции, — рассказал «Реальному времени» заместитель директора дирекции главного режиссера Алексей Матюшин.

Алексей Матюшин: «Для работы на саммите БРИКС привезли около 100 специалистов и больше 20 тонн оборудования». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Первый эфир каждый день в 10 утра. Завершающий — в 22.00. Но это ориентировочно. Команда на месте уже часа за полтора до старта, а что касается завершения рабочего дня, то все зависит от повестки: будут информационные поводы и интересные собеседники, будет продолжен и эфир.

Прямые эфиры RT идут на фоне потрясающих видов казанского Кремля. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Подготовка к работе в Казани началась еще за 2 месяца до саммита БРИКС.

— Мы сначала все отображали в дизайнерской проекции, присылали в «Пирамиду», чтобы можно было оценить, посмотреть, как все это будет выглядеть. Коллеги переживали из-за внешнего вида, чтобы не испортить фасад. «Пирамида» все-таки не просто архитектурный объект, а лицо города, — отметил Алексей Матюшин.

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в Казани. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Потом доставка всего необходимого в столицу Татарстана:

— Вся команда прибыла из Москвы. Самолетами, машинами и даже поездами. В разные дни прибыли. Сначала приехало железо и техники, которые его собирали, потом приехали световики наши со световым оборудованием. Они на машинах добирались. Потом приехала телевизионная команда: телевизионные инженеры, режиссеры — со своим оборудованием. По конструкциям: на втором этаже каждая студия по 7 тонн, верхняя студия чуть поменьше — порядка 5 тонн. Это только железо. Не считая оборудования. Уникальность именно этого проекта в том, что мы все сюда грузили подъемным краном. Вот, например, кран телевизионный, его на руках сюда никак не поднять. Одни отвесы по 800 кг каждый. Только подъемным краном. Был заказан кран 50-тонный (тут спасибо принимающей стороне и руководству КРК «Пирамида», помогли), который поднимал сюда по частям все железо сначала, потом все оборудование телевизионное, потом уже телевизионный кран. Примерно за 36 часов мы все это собрали, — поделился этапами эпопеи специалист.

Информация из студий RT моментально расходится по мировым СМИ. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Всего сейчас в Татарстане работает около 100 сотрудников телеканала. Кроме трех студий в «Пирамиде», часть команды трудится на «Казань Экспо», часть — на территории международного аэропорта Казань. Моментально разлетающаяся по мировым СМИ картинка о прибытии высоких гостей — их заслуга.

По словам Алексея Матюшина, работать на выезде для команды — привычно. В Москве студия разворачивалась во время президентских выборов. В Казани тоже команда бывала не раз:

— Последний раз масштабно работали в 2019 году — на WorldSkills. На чемпионате мира по футболу были. И до этого на Кубке конфедераций.

Алексей Матюшин в Казани не впервые. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Как оказалось, Алексей успел к столице Татарстана прикипеть душой:

— Казань я люблю. И в этот раз посмотреть успел. И приезжали сюда с женой в отпуск. Многое меняется. Мне кажется, что город очень хорошо развивается. И качество дорог, и инфраструктура. То, что видели, — все очень красиво.

Завершающее включение из студий RT в КРК «Пирамида» планируется вечером 24 октября. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Возможно, получится и еще выкроить время прогуляться, но потом. На первом месте всегда работа, подчеркнул собеседник «Реального времени»:

— Завершающий эфир пока запланирован на 24-е, но, если будут поводы, можем перейти и на 25-е. Потом сворачивание павильонов. Думаю, около суток на это уйдет. Получится ли где-то использовать эти конструкции снова? Нет. Они уникальны, собраны под конкретную площадку, с четкой посадкой, разворотами, углами, глубиной. После завершения эфиров павильон будет полностью разобран. А под новую задачу будет создаваться уже новая конструкция.

Арсений Фавстрицкий