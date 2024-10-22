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Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в саммите БРИКС

13:25, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в саммите БРИКС
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Администрация президента Киргизии подтвердила участие президента страны Садыра Жапарова в саммите БРИКС. Об этом сообщает РИА «Новости».

23—24 октября Садыр Жапаров посетит Казань для участия в заседании глав государств XVI саммита БРИКС.

Заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев заявил, что в ходе предстоящего заседания будут приняты решения, которые укрепят многосторонность и интеграцию новых членов объединения.

Дарья Пузикова

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