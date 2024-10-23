Кремль опубликовал полный текст Казанской декларации, принятой на саммите БРИКС

Документ планируется распространить в ООН как совместный документ стран-членов объединения

В Казани провели заседание саммита БРИКС в расширенном составе, в ходе которого была принята итоговая декларация. Текст документа в полном виде опубликован на сайте Кремля.

— К нашему утверждению подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу. Хочу обратиться к коллегам: <…> если [возражений, замечаний] нет, то предлагаю считать декларацию принятой. И хочу отметить, что мы планируем распространить ее в ООН как наш общий, совместный документ, — выступил с заключительным словом Владимир Путин.

Дарья Беззубова