Участники БРИКС приняли итоговую декларацию
По итогам саммита страны БРИКС приняли декларацию. Этот документ будет представлен в ООН в качестве совместного заявления.
Напомним, на площадке «Казань Экспо» началось заседание саммита БРИКС в расширенном составе. Ранее сегодня прошло заседание участников саммита в узком составе. На нем президент России Владимир Путин предложил сформировать список стран-партнеров БРИКС и зафиксировать это в итоговой декларации. Он также сообщил, что более 30 государств выразили интерес к объединению в составе БРИКС.
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