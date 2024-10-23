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Участники БРИКС приняли итоговую декларацию

14:54, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Участники БРИКС приняли итоговую декларацию
Фото: Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

По итогам саммита страны БРИКС приняли декларацию. Этот документ будет представлен в ООН в качестве совместного заявления.

Напомним, на площадке «Казань Экспо» началось заседание саммита БРИКС в расширенном составе. Ранее сегодня прошло заседание участников саммита в узком составе. На нем президент России Владимир Путин предложил сформировать список стран-партнеров БРИКС и зафиксировать это в итоговой декларации. Он также сообщил, что более 30 государств выразили интерес к объединению в составе БРИКС.

Дарья Пузикова

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