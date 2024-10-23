На саммите БРИКС Россия и Вьетнам ведут переговоры об увеличении числа авиарейсов

На полях саммита БРИКС Россия и Вьетнам ведут переговоры об увеличении числа авиарейсов в связи с ростом турпотока.

В январе — сентябре 2024 года турпоток из России во Вьетнам вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ТЭК обсудили условия работы «Вьетсовпетро» во Вьетнаме, включая участие в новых проектах на шельфе страны. Вьетнам планирует построить совместный ядерный научно-технологический центр, в настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта. Россия готова участвовать в строительстве АЭС, наземных или плавучих реакторов малой мощности.

В прошлом году товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на 8,3% к уровню 2022 года, в первом полугодии 2024 года — на 21,5%. Экспорт из России во Вьетнам увеличился на 73,2%, импорт из Вьетнама — на 8,8%.

— Надеемся на ваше содействие в продвижении русского языка во Вьетнаме, в том числе с использованием возможностей Ханойского института русского языка им. А.С.Пушкина. Планируем создать на его основе региональный центр по изучению русского языка в Юго-Восточной Азии. Развитию научно-технического сотрудничества призван способствовать Российско-вьетнамский консорциум технических университетов, — сказал зампред правительства России Александр Новак.

Дарья Пузикова