Захарова прокомментировала реакцию Украины на приезд Гутерриша на саммит

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала недовольство Киева по поводу приезда на саммит БРИКС генсека ООН Антониу Гутерриша.

МИД Украины, в свою очередь, раскритиковал Гутерриша за решение приехать в Казань на саммит. Его действия назвали «не способствующими делу мира» и «подрывающими репутацию ООН».

— Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? <…> Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций, — заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Гутерриш принимает участие в подобных мероприятиях, поэтому и в этом тоже.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань сегодня ночью для участия в работе саммита глав государств БРИКС. Здесь он проведет ряд двусторонних встреч.

Елизавета Пуншева