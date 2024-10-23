Световое шоу на стенах Казанского кремля продлевают еще на один день
Световое шоу на стенах Казанского кремля в честь саммита БРИКС продлевают еще на один день, до 25 октября. Видеопроекция будет транслироваться с 17.00 до полуночи. В расписании возможны изменения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Шоу включает исторические сцены, силуэты городов, изображения с элементами культур стран БРИКС и приветствия на разных языках.
В эти дни территория Казанского кремля будет закрыта для посещения и доступ будет только по специальным пропускам.
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