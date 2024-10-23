Министр иностранных дел Боливии: «Я удивлена технологическим прорывом Татарстана»

Фото: Михаил Захаров

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда посетила выставку «Сделано в Татарстане», которая работает в рамках шестнадцатого саммита глав государств БРИКС. Она ознакомилась с инвестиционным и экономическим потенциалом республики, осмотрев образцы техники и продукции татарстанских предприятий.



Особый интерес министра вызвала серия автомобилей КАМАЗ, а также электробусы и автодома. Селинда Соса Лунда высоко оценила представленные вертолеты «Ансат», миниавтобусы завода «Соллерс» и автомобили «Аурус».

В общении с журналистами министр выразила благодарность руководству Татарстана за теплый прием.

— Очень гостеприимная страна и республика... Я удивлена технологическим прорывом Татарстана, особенно тем, насколько у вас развито машиностроение, — поделилась Селинда Соса Лунда.

Говоря о перспективах сотрудничества, Селинда Соса Лунда отметила интерес Боливии к транспорту на альтернативном топливе.

— Боливия заинтересована в использовании альтернативных источников энергии, не загрязняющих окружающую среду. Поэтому для нас интересны электромобили и техника на метане, — сообщила министр

Выставка «Сделано в Татарстане» разместилась на уличной площадке Государственного Совета и в здании парламента. На экспозиции под открытым небом представлены 13 татарстанских предприятий, в том числе КАМАЗ, Зеленодольский судостроительный завод, компании «РариТЭК», РИАТ, ЕЛАЗ, «Казаньсельмаш», «Аурус», «Соллерс», Казанский вертолетный завод, «МТЗ-Татарстан» и другие. В здании парламента Селинда Соса Лунда осмотрела продукцию компаний «Татшина», «Татлифт», ICL, «Таткабель», «Казанькомпрессормаш», «Эйдос» и других.

Анастасия Фартыгина