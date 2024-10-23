Россия призвала страны БРИКС противостоять «манипуляциям» с климатической повесткой

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин призвал страны БРИКС противостоять попыткам использовать климатическую повестку для вытеснения конкурентов с мирового рынка. Об этом Путин говорил на расширенном заседании саммита БРИКС.

— Мы должны продолжать совместно продвигать сбалансированные подходы к вопросам перехода мировой экономики к низкоуглеродным моделям развития и решительно противодействовать попыткам использовать климатическую повестку для устранения конкуренции, — заявил Путин на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.

По словам Путина, подобные действия направлены на сохранение доминирования отдельных стран и замедление развития других экономик. Он призвал к совместной выработке справедливых и взаимовыгодных решений, учитывающих интересы всех участников мирового рынка.

До этого Путин напомнил, что лидерство в БРИКС в следующем году перейдет к Бразилии.

Рената Валеева