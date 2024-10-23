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Владимир Путин: лидерство в БРИКС в следующем году перейдет к Бразилии

13:37, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Владимир Путин: лидерство в БРИКС в следующем году перейдет к Бразилии
Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что лидерство в БРИКС в следующем году перейдет к Бразилии. Он отметил, что это «надежные руки». Об этом Путин рассказал после выступления президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на расширенном заседании саммита БРИКС.

Лидер, который получил травму головы и отменил из-за этого визит в Россию, выступил с видеообращением к участникам саммита БРИКС в Казани.

В воскресенье пресс-служба лидера страны сообщила, что глава не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, но примет участие в мероприятии по видео-конференц-связи.

Рената Валеева

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