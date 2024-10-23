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Чемпионы Игр стран БРИКС смогут поступить в вуз без экзаменов

11:49, 23.10.2024
Чемпионы Игр стран БРИКС смогут поступить в вуз без экзаменов
Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении списка спортивных турниров, победа в которых гарантирует прием в высшие учебные заведения страны без экзаменов.

Привилегии получат чемпионы Игр стран СНГ, Спортивных игр стран БРИКС и Спартакиады стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Победители данных соревнований смогут поступать в российские вузы без вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета. В том числе в негосударственные учебные заведения.

Ранее подобные привилегии касались только чемпионов и медалистов Олимпийских игр, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионов мира и Европы.

Игры стран БРИКС нынешним летом прошли в столице Татарстана Казани. Сборная России выиграла медальный зачет соревнований, завоевав 266 золотых наград.

Зульфат Шафигуллин

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