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В Казань прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев

11:00, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
В Казань прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев
Фото: Екатерина Чеснокова/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. В международном аэропорту его встретил Рустам Минниханов.

В августе Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС. Об интересе страны к организации стало известно еще накануне в опубликованном совместном заявлении президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

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