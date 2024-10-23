В Казань прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев
В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. В международном аэропорту его встретил Рустам Минниханов.
В августе Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС. Об интересе страны к организации стало известно еще накануне в опубликованном совместном заявлении президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.
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