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За прошедшие сутки в России потушили пять лесных пожаров

10:05, 23.10.2024
За прошедшие сутки в России потушили пять лесных пожаров
Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки лесопожарные службы и привлеченные лица потушили пять лесных пожаров в четырех регионах России. В настоящее время ведутся работы по тушению двух лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

В тушении было задействовали:

  • 113 человек;
  • 31 единица техники;
  • для воздушного мониторинга привлекались четыре воздушных судна.
взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

В двух регионах введен режим ЧС, а в 21 субъекте действует особый противопожарный режим.

С начала года 69% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения, что свидетельствует о высокой оперативности работы пожарных служб.

Анастасия Фартыгина

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