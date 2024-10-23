За прошедшие сутки в России потушили пять лесных пожаров

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки лесопожарные службы и привлеченные лица потушили пять лесных пожаров в четырех регионах России. В настоящее время ведутся работы по тушению двух лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

В тушении было задействовали:

113 человек;

31 единица техники;

для воздушного мониторинга привлекались четыре воздушных судна.

В двух регионах введен режим ЧС, а в 21 субъекте действует особый противопожарный режим.

С начала года 69% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения, что свидетельствует о высокой оперативности работы пожарных служб.

Анастасия Фартыгина