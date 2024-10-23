За прошедшие сутки в России потушили пять лесных пожаров
За прошедшие сутки лесопожарные службы и привлеченные лица потушили пять лесных пожаров в четырех регионах России. В настоящее время ведутся работы по тушению двух лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
В тушении было задействовали:
- 113 человек;
- 31 единица техники;
- для воздушного мониторинга привлекались четыре воздушных судна.
В двух регионах введен режим ЧС, а в 21 субъекте действует особый противопожарный режим.
С начала года 69% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения, что свидетельствует о высокой оперативности работы пожарных служб.
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