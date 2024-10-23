«Рубин» сыграет с «Акроном» в заключительном матче группы D в Кубке России
«Рубин» сыграет в Самаре с «Акроном» в матче 6-го тура группового раунда Кубка России в Пути РПЛ. Игра стартует в 19.00 по московскому времени и будет показана по федеральному телеканалу «Матч ТВ».
Победитель встречи займет второе место в группе D, что позволит остаться в Пути РПЛ турнира. В плей-офф команду ожидает московский ЦСКА, занявший первую строчку в квартете С.
Проигравший выйдет из группы с третьего места, но опустится в Путь регионов, где предстоит сыграть с представителями Первой и Второй лиги.
«Рубин» одержал всего одну победу в последних восьми матчах в чемпионате и Кубке России. В первой встрече с «Акроном» казанцы победили дома с крупным счетом 4:0. В рамках чемпионата РПЛ казанская команда также выиграла у тольяттинцев в гостях — 2:1.
В сегодняшней игре из-за травмы не сможет сыграть нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Албанский форвард отправился на лечение в одну из европейских стран.
Ранее сообщалось о возможном назначении Владимира Федотова новым тренером «Рубином» в случае увольнения Рашида Рахимова.
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