«Рубин» сыграет с «Акроном» в заключительном матче группы D в Кубке России

Фото: Мария Зверева

«Рубин» сыграет в Самаре с «Акроном» в матче 6-го тура группового раунда Кубка России в Пути РПЛ. Игра стартует в 19.00 по московскому времени и будет показана по федеральному телеканалу «Матч ТВ».

Победитель встречи займет второе место в группе D, что позволит остаться в Пути РПЛ турнира. В плей-офф команду ожидает московский ЦСКА, занявший первую строчку в квартете С.

Проигравший выйдет из группы с третьего места, но опустится в Путь регионов, где предстоит сыграть с представителями Первой и Второй лиги.

«Рубин» одержал всего одну победу в последних восьми матчах в чемпионате и Кубке России. В первой встрече с «Акроном» казанцы победили дома с крупным счетом 4:0. В рамках чемпионата РПЛ казанская команда также выиграла у тольяттинцев в гостях — 2:1.

В сегодняшней игре из-за травмы не сможет сыграть нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Албанский форвард отправился на лечение в одну из европейских стран.

Ранее сообщалось о возможном назначении Владимира Федотова новым тренером «Рубином» в случае увольнения Рашида Рахимова.

Зульфат Шафигуллин