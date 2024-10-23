Lada стала лидером на рынке автолизинга в России по итогам 2024 года
Lada по-прежнему остается самым популярным брендом легковых автомобилей в лизинге в России по итогам третьего квартала 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно данным лизинговых компаний, Lada занимает 29% доли рынка в сегменте легковых автомобилей. Топ-5 лидеров рынка лизинга включали также:
- Haval;
- Geely;
- Chery;
- Exeed,
Они совокупно занимают 68% всех продаж новых авто в лизинг.
Lada Granta является самой популярной моделью, занимая 17% рынка.
Китайские марки демонстрируют стремительный рост популярности, вытесняя премиальные европейские бренды.
В сегменте грузовых автомобилей лидируют китайские производители. Sitrak, Shacman, FAW, Камаз и Dongfeng занимают первые пять позиций по доле в выдаче лизинга. Модель Sitrak C7H является самой востребованной у бизнеса, занимая 19% рынка нового грузового транспорта.
В целом лизинг легковых автомобилей демонстрирует высокую активность, при этом лидером остается Lada, однако китайские марки постепенно завоевывают долю рынка, предлагая конкурентные цены и качество.
Напомним, что автомобили Lada стали абсолютными лидерами по популярности среди не кроссоверов с пробегом в Татарстане. По статистике «Авто.ру», седаны, хэтчбеки и другие не внедорожники занимают 62% российского рынка автомобилей с пробегом.
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