В США отравились в McDonald's: один человек погиб, 10 госпитализированы

В США зафиксировали вспышку кишечной инфекции, связанную с сетью ресторанов быстрого питания McDonald's. Один человек погиб, 10 госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

С 27 сентября зарегистрировано 49 случаев заражения штаммом E. coli O157:H7, вызвавшим вспышку заболевания в 10 штатах.

Смерть одного человека, проживающего в Колорадо, связана с развитием гемолитико-уремического синдрома, вызванного бактерией.

Эпидемиологи считают, что отравление произошло после употребления «Роял Чизбургера». По предварительным данным, источником инфекции мог стать лук.

CDC отмечает, что реальное количество заболевших может быть намного выше и не ограничиваться десятью подтвержденными штатами.

Инцидент отразился на котировках McDonald's на Нью-Йоркской фондовой бирже. 22 октября акции компании упали на 9,82%, до $283,95 за бумагу. К 1.30 мск 23 октября снижение замедлилось, акции торговались на отметке $296,7 за бумагу (-5,77%).

Напомним, что 14 марта 2022 года компания McDonald’s приостановила свою деятельность в России и закрыла рестораны и кафе на неопределенный срок. 16 мая 2022 года было объявлено о полном уходе компании из России.

Анастасия Фартыгина