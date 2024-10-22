«Нефтехимик» проиграл «Торпедо» в Нижнекамске при пустых трибунах из-за саммита БРИКС

«Нефтехимик» проиграл дома «Торпедо» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра в Нижнекамске прошла при пустых трибунах из-за ограничений в связи с проведением в Казани саммита стран БРИКС.

Голами в составе победителей отметились Кирилл Кирсанов, Дмитрий Кагарлицкий и Денис Почивалов. У «Нефтехимика» единственную шайбу забросил Кирилл Ураков.

Форвард нижегородцев Кагарлицкий признан лучшим игроком встречи, набрав 2 (1+1) очка за результативность. Хоккеист в трех последних матчах отметился 5 баллами — 2 гола и 3 ассиста.

«Торпедо» после 18 матчей набрало 23 очка, поднявшись на 4-е место в Западной конференции. «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. С 19 очками нижнекамцы продолжают идти на 6-м месте в Восточной конференции.

Следующий матч «Торпедо» проведет 24 октября в Уфе с «Салаватом Юлаевым». «Нефтехимик» далее сыграет дома 24 октября против «Сочи». Встреча с сочинцами также пройдет при пустых трибунах арены в Нижнекамске.

Зульфат Шафигуллин