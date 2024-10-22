В Казань прилетел глава МИД Никарагуа Вальдрак Людвинг Джентске Уитакер
В столицу Татарстана прибыл глава МИД Никарагуа Вальдрак Людвинг Джентске Уитакер.
В международном аэропорту «Казань» его встретили угощениями — чак-чаком и караваем.
До него в город прибыл президент Палестины Махмуд Аббас, а сейчас в Колонном зале Казанской ратуши столицы республики проходит гала-концерт для лидеров объединения.
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