Премьер-министр Индии Моди опубликовал пост на русском языке
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина за дружбу и гостеприимство. В рамках саммита БРИКС прошла двусторонняя встреча двух лидеров.
Напомним, в рамках встречи с российским президентом было предложено открыть в Казани Генеральное представительство Индии.
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