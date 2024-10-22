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Премьер-министр Индии Моди опубликовал пост на русском языке

16:49, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Премьер-министр Индии Моди опубликовал пост на русском языке
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина за дружбу и гостеприимство. В рамках саммита БРИКС прошла двусторонняя встреча двух лидеров.

Напомним, в рамках встречи с российским президентом было предложено открыть в Казани Генеральное представительство Индии.

    Рената Валеева

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