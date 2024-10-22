TV BRICS и венесуэльское телевидение VTV подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Динар Фатыхов

В Казани медиасеть TV BRICS и венесуэльское телевидение VTV подписали соглашение об информационном сотрудничестве. В документе расписались гендиректор TV BRICS Жанна Толстикова и министр народной власти по коммуникации и информации Венесуэлы Фредди Альфред Назарет Наньес.

Толстикова объяснила, что соглашение предусматривает обмен медиаконтентом: видео, текстом, радиоматериалами. Взаимодействие с VTV позволяет получать медиаинформацию непосредственно от национального СМИ Венесуэлы. Планируется продвигать культурную и гуманитарную повестку, включая информацию об экономических связях России и Венесуэлы. Медиасеть TV BRICS заключает соглашения с национальными СМИ и в странах БРИКС+.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наньес возлагает большие надежды на соглашение, предполагая, что TV BRICS покажет настоящую Венесуэлу с культурой, природой и народом, которые западные СМИ не показывают. В первую очередь, планируется развивать культурное взаимодействие. По его мнению, народы разных стран должны признавать чужие культуры и таким образом обогащать взаимодействие.

Дарья Пузикова