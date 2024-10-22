Владимир Путин о президенте Бразилии: «Остался дома и очень сожалеет»

Владимир Путин поговорил с президентом Бразилии после несчастного случая у себя дома

Владимир Путин сообщил, что только что закончил видеопереговоры с президентом Бразилии Лулу да Силва.

— Как известно, по медицинским соображениям он остался дома и очень сожалеет об этом, — поделился он во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в казанском Кремле. Несмотря на небольшую травму, господин Лулу завтра примет участие в саммите БРИКС по видеоконференции, заверил Путин.

Накануне стало известно, что 20 октября президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил травму головы, ударившись затылком в результате падения при выходе из ванной комнаты. Вследствие этого у него возникло небольшое кровоизлияние, и длительные перелеты ему противопоказаны. «С Лулой произошел небольшой несчастный случай в домашней обстановке», — говорила вчера глава НБР Дилма Роуссефф.

Луиза Игнатьева