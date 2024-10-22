МИД России вызвал посла Германии, ему заявлен протест

Посол ФРГ (Германия) вызван в МИД России, ему заявлен протест в связи с созданием штаба морского командования НАТО на востоке страны, в Балтийском море. Об этом сообщил ТАСС.

В МИД подчеркнули, что расширение НАТО на территорию бывшей ГДР будет иметь негативные последствия и встретит ответную реакцию России.



Дарья Пузикова