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МИД России вызвал посла Германии, ему заявлен протест

16:52, 22.10.2024
МИД России вызвал посла Германии, ему заявлен протест
Фото: скриншот видео программы «Вести»

Посол ФРГ (Германия) вызван в МИД России, ему заявлен протест в связи с созданием штаба морского командования НАТО на востоке страны, в Балтийском море. Об этом сообщил ТАСС.

В МИД подчеркнули, что расширение НАТО на территорию бывшей ГДР будет иметь негативные последствия и встретит ответную реакцию России.

Дарья Пузикова

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