Вместо Вучича на саммит БРИКС в Казани прилетят четверо его министров

Фото: Мария Зверева

Президент Сербии Александр Вучич направил свою делегацию из четырех министров на XVI саммит БРИКС в Казани. Об этом глава государства заявил во время эфира на местном радио.

В ее состав вошли вице-премьер Александр Вулин, министр обороны Братислав Гашич, министр экономики Адрияна Месарович и министр по делам экономического сотрудничества Ненад Попович.

Сегодня вечером стало известно, что Вучич не сможет приехать в столицу Татарстана из-за давно запланированных мероприятий.

Помимо него, по разным причинам в столицу Татарстана не приедут президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и глава Бразилии Лула да Силва.



Олег Исаков