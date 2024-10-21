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Вместо Вучича на саммит БРИКС в Казани прилетят четверо его министров

22:44, 21.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Вместо Вучича на саммит БРИКС в Казани прилетят четверо его министров
Фото: Мария Зверева

Президент Сербии Александр Вучич направил свою делегацию из четырех министров на XVI саммит БРИКС в Казани. Об этом глава государства заявил во время эфира на местном радио.

В ее состав вошли вице-премьер Александр Вулин, министр обороны Братислав Гашич, министр экономики Адрияна Месарович и министр по делам экономического сотрудничества Ненад Попович.

Сегодня вечером стало известно, что Вучич не сможет приехать в столицу Татарстана из-за давно запланированных мероприятий.

Помимо него, по разным причинам в столицу Татарстана не приедут президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и глава Бразилии Лула да Силва.

Олег Исаков

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