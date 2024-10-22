Путин заявил, что рост торговли между Россией и ЮАР составил 3%

В январе — августе этого года рост торговли между Россией и ЮАР составил 3%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой.

— Торгово-экономические связи между Россией и ЮАР в целом находятся на хорошем уровне. После некоторого спада товарооборота он опять начал расти, в январе — августе этого года рост составил 3%. Есть над чем совместно работать в плане наращивания и диверсификации взаимной торговли, — сказал российский лидер.



По словам Путина, перспективными направлениями являются энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука и инновации.

Напомним, сегодня утром лидер ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. В международном аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.

В рамках саммита, который пройдет с 22 по 24 октября, лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая, а также Южной Африки — обсудят актуальные вопросы международной повестки дня.

ЮАР является полноправным членом объединения БРИКС с 2011 года. Страна получила приглашение вступить в группу в 2010 году от Китая, и с тех пор название объединения стало известно как БРИКС, где «S» означает Южную Африку.



Галия Гарифуллина