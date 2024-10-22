Глава ЮАР Рамафоса: «Для меня очень отрадно быть здесь в Казани, в России»

В Губернаторском дворце казанского Кремля прошла третья встреча Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в рамках саммита БРИКС.

Президент России подчеркнул, что в этом году Россия приняла у ЮАР эстафету председательства в БРИКС, уделив особое внимание интеграции участников. Он отметил тесное взаимодействие профильных ведомств двух стран в финансовой сфере.

Президент Рамафоса, в свою очередь, заявил о работе ЮАР над стабилизацией политической ситуации в стране и поиске компромиссов между различными партиями. Он обещал рассказать о процессе управления в ЮАР в дальнейшем. Рамафоса также выразил признательность России за ее неизменную поддержку ЮАР, в том числе в борьбе с апартеидом.

До этого Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На встрече было предложено открыть в Казани Генеральное представительство Индии.

Рената Валеева