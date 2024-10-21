Рособрнадзор заявил о готовности начать работу над материалами для ЕГЭ по арабскому языку

Фото: Максим Платонов

Рособрнадзор может оперативно приступить к разработке материалов для Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по арабскому языку после утверждения соответствующих изменений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточняется, на разработку и апробацию контрольных измерительных материалов обычно уходит порядка двух лет.

— Рособрнадзор готов оперативно приступить к разработке КИМ для ЕГЭ по арабскому языку после принятия Минпросвещения России указанных изменений во ФГОС и ФОП. На разработку и апробацию контрольных измерительных материалов, как правило, уходит не менее двух лет, — сказали там.

Напомним, сегодня глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о планах ввести в ЕГЭ через два года шестой экзамен по выбору — по арабскому языку.

Олег Исаков