Президент Ирана: «БРИКС — это путь к выходу из американского тоталитаризма»
Работа внутри объединения приведет к завершению однополярного мира. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан
Сотрудничество в рамках БРИКС приведет к концу однополярного мира и завершит эпоху американского тоталитаризма. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, слова которого передает ТАСС.
Главы государств, которые примут участие в саммите, представят свой взгляд на БРИКС, эта поездка может затмить американский однополярный мир. БРИКС — это путь к выходу из американского тоталитаризма, заявил иранский президент.
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