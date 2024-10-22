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Президент Ирана: «БРИКС — это путь к выходу из американского тоталитаризма»

15:21, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани

Работа внутри объединения приведет к завершению однополярного мира. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан

Президент Ирана: «БРИКС — это путь к выходу из американского тоталитаризма»
Фото: взято с сайта mehrnews.com

Сотрудничество в рамках БРИКС приведет к концу однополярного мира и завершит эпоху американского тоталитаризма. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, слова которого передает ТАСС.

Главы государств, которые примут участие в саммите, представят свой взгляд на БРИКС, эта поездка может затмить американский однополярный мир. БРИКС — это путь к выходу из американского тоталитаризма, заявил иранский президент.

Дарья Беззубова

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