В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники» для игроков рынка коммерческого транспорта

17 октября 2024 года в Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, организованная «Авито Спецтехникой». В рамках мероприятия эксперты озвучили прогноз для отрасли на 2024 год: ожидается, что он войдет в тройку лучших по результатам за всю историю.

Участники конференции обсудили векторы трансформации отрасли, тренды ее развития. Одной из центральных тем дискуссии на пленарном заседании конференции стало обеление рынка спецтехники и коммерческого транспорта. По оценкам экспертов, для отечественных производителей и официальных дистрибьюторов иностранной техники, соблюдающих ввозные и регистрационные нормативы, в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Повышать прозрачность рынка необходимо в том числе и потому, что для потребителя важна безопасность покупки техники: она должна быть с полным пакетом документов, понятной историей и ценообразованием. Данные факторы снижают риски попадания в спорные ситуации при эксплуатации или последующей продаже. Это подчеркнул и Станислав Черторыжский, заместитель начальника Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России.



Эксперты представили участникам конференции нововведения, влияющие на безопасность и удобство работы на платформе.



«Ежедневно на нашу платформу приходит 1,2 миллиона пользователей в поиске спецтехники и коммерческого транспорта, и наш ключевой фокус внимания сосредоточен на обелении процессов взаимодействия участников, — прокомментировал Андрей Ковалев, директор «Авито Спецтехники», отметив, что платформа при поддержке Минпромторга России в стратегии своего развития также учитывает потребность рынка в снижении рисков. — Мы формируем такую среду, в которой всем сторонам сделки выгодно предоставлять актуальную информацию о стоимости техники, ее наличии и местоположении. Чтобы покупатели могли выбирать и сравнивать варианты от разных — как известных, так и новых брендов, мы работаем над созданием унифицированного каталога. В нем мы объединяем несколько индустрий — коммерческий транспорт, дорожно-строительную технику, сельхозтехнику в единую систему с удобным поиском по всем типам техники, брендам, модификациям».



Сложность выбора спецтехники сегодня связана с наличием большого количества брендов, которые пока мало известны российскому потребителю: доля китайских брендов на российском рынке в сегменте нового коммерческого транспорта выросла с 10% в 2021 году до 63% в 2024-м.

Александр Цыпин, основатель консалтингового агентства «Стратегия дела», отмечает: «Многие компании анализируют опыт использования новых марок и сейчас находятся на стадии принятия решения о выборе техники на будущее. Также эксплуатантам сегодня непросто привлекать деньги, поэтому растет спрос на аренду техники. Кроме того, в последние годы в мире наблюдается переход транспортных компаний от модели тяжелых активов к легким, т. е. эксплуатанты арендуют технику по необходимости. В России этот тренд всегда был выражен не столь четко, поскольку никогда не было игроков с крупными парками. Тем не менее он оказывает влияние на динамику продаж».

Тренд на развитие арендного направления подкрепляется данными платформы: «Более 200 тысяч пользователей платформы ежедневно интересуются арендой техники, предложения поступают от 80 тысяч поставщиков и уже более 5 тысяч заказов прошло через сервис. При возникновении спорных ситуаций мы запускаем процесс арбитража и помогаем сторонам сделки в них разобраться», — прокомментировал Тимур Осипов, директор категории «Аренда спецтехники» в «Авито».

Динамика формирования и обновления парка техники на предприятиях и в компаниях, специализирующихся на аренде, является одним из значимых предиктивных индексов экономического роста любого государства. И сегодня в России, по оценкам экспертов, относительно прошлых лет потребность в спецтехнике высока.

«2024 год, по нашим прогнозам, войдет в тройку лучших по результатам за всю историю, несмотря на номинальное замедление роста рынка спецтехники в сравнении с 2023 годом, который был рекордным для индустрии. Прогноз для рынка достаточно оптимистичный, потому что мы наблюдаем рост ВВП. Отечественные производители тяжелых грузовиков даже нарастили объемы. И хотя доля отечественных производителей на рынке спецтехники снизилась, это обычная ситуация для пиковых значений рынка — такой же тренд наблюдался и в 2007-м, и в 2012 годах. Когда рынок начнет отступать от своих пиковых значений, доля вновь будет расти», — прокомментировал Сергей Блинов, макроэкономист, автор Telegram-каналов «М2» и «Рынки грузовиков».

Значимое влияние на развитие отрасли сегодня оказывает цифровизация бизнес-процессов. Тренды подкрепляются данными аналитиков «Авито Спецтехники»:

Общий тренд — рост доли онлайн-поиска спецтехники: в 2022 году она составляла 10—15%, в 2024-м — уже 40%.

Каждая третья сделка по продаже техники и транспорта с наработкой и пробегом проходит через онлайн-платформу.

Растет конкуренция между продавцами: год к году их число в сегменте продажи спецтехники выросло на 30%, в сегменте аренды спецтехники — на 15% .

Предложение техники и транспорта с наработкой и пробегом на платформе выросло на 22% год к году.

Конференция «Дело Спецтехники» проводится в третий раз. В этом году мероприятие очно и онлайн посетили более 1 000 представителей крупных игроков отрасли со стороны государственных органов, ассоциаций, дистрибьюторов, дилеров и арендных компаний. В рамках мероприятия также были отмечены достижения ряда игроков рынка по итогам прошлого года.

Победители премии «Дело Спецтехники»:

Номинация «Бренд года 2024»:

Категория «Коммерческий транспорт» — ПАО «КАМАЗ»

«Для нас победа в премии «Бренд года 2024» имеет большое значение. Это признание наших достижений в области разработки и производства коммерческой техники, которая отвечает требованиям российского рынка. Мы гордимся тем, что наша продукция получила такую высокую оценку со стороны экспертов и потребителей», — отметил заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису Андрей Чурсин.

Категория «Дорожно-строительная техника» — ООО «СюйГун Ру», официальный дистрибьютор XCMG в России

Категория «Сельскохозяйственная техника» — ОАО «МТЗ» (Беларусь)

Номинация «Дилер года 2024»:

ООО «Центр технического оборудования»

Номинация «Бренд года 2024»:

Категория «Коммерческий транспорт» — ПАО «КАМАЗ»

Категория «Дорожно-строительная техника» — ООО «СюйГун Ру», официальный дистрибьютор XCMG в России

Категория «Сельскохозяйственная техника» — ОАО «МТЗ» (Беларусь)

Номинация «Арендная компания года 2024»:

ООО «Группа СТМ»

Номинация «Прорыв года 2024»: