Песков: БРИКС призвано обеспечивать интересы участников, а не «дружить против» кого-то

Страны БРИКС — это объединение, призванное обеспечивать интересы участников, а не «дружить против», в отличие от Евросоюза (ЕС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «Известиям».

— БРИКС все-таки пока не имеет необходимой атрибутики для того, чтобы быть организацией: у объединения нет устава, нет какой-то хартии, которая бы объединяла, четких правил и так далее. То есть это скорее объединение стран, которые разделяют единые ценности, единые ориентиры, — объяснил Песков.

Он подчеркнул, что страны БРИКС — сторонники универсальной модели отношений без моноцентризма, основанной на взаимном уважении и выгоде, сотрудничество никоим образом не нацелено против каких-то других стран. В то время как ЕС руководствуется уставными документами с четкими правилами и обязательствами.



Напомним, пресс-секретарь президента России заявлял, что сотрудничество в рамках БРИКС также не направлено против доллара и других валют, оно преследует цель — обеспечить интересы стран-участниц.



Дарья Пузикова