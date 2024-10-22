Песков: БРИКС не направлено против доллара и других валют

Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против доллара и других валют, оно преследует цель — обеспечить интересы стран-участниц. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против чего-либо: «не направлено ни против кого, ни против чего — ни против доллара, ни против других валют». Основная цель объединения — обеспечение интересов стран, которые принимают участие.



Напомним, осенью этого года в Казани в преддверии саммита БРИКС озвучат новые предложения по развитию многополярного технологического и финансового мира, а также по определению роли России в этом процессе. О том, какими могут быть эти предложения, пишет в своей статье колумнист газеты «Реальное время» digital-экономист Равиль Ахтямов.



Дарья Пузикова