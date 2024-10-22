Новости экономики

21:43 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Проблема с валютой: российские туристы не могут пользоваться долларами

13:27, 22.10.2024

Российские туристы массово сталкиваются с отказом в приеме долларов старого образца

Проблема с валютой: российские туристы не могут пользоваться долларами
Фото: Татьяна Демина

Российские туристы массово получают отказ в приеме старых долларов — валюту нового образца требуют в ОАЭ и Турции, хотя Министерство финансов США не делало никаких объявлений и не отзывало из оборота доллары старого образца, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян.

Поступление новых американских долларов стало затруднительным после введения Вашингтоном санкций по отношению к банковской системе РФ. Летом под ограничения попала Московская биржа, которой пришлось остановить торги долларом и евро.

Дарья Беззубова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ЭкономикаФинансы

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть586.1
  • Нижнекамскнефтехим86.05
  • Казаньоргсинтез81.3
  • КАМАЗ120.8
  • Нижнекамскшина52
  • Таттелеком0.698