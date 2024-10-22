Проблема с валютой: российские туристы не могут пользоваться долларами
Российские туристы массово сталкиваются с отказом в приеме долларов старого образца
Российские туристы массово получают отказ в приеме старых долларов — валюту нового образца требуют в ОАЭ и Турции, хотя Министерство финансов США не делало никаких объявлений и не отзывало из оборота доллары старого образца, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян.
Поступление новых американских долларов стало затруднительным после введения Вашингтоном санкций по отношению к банковской системе РФ. Летом под ограничения попала Московская биржа, которой пришлось остановить торги долларом и евро.
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