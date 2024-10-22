Трудовая инспекция предупредила «Салават Юлаев» из-за долгов по зарплате

Государственная инспекция труда Республики Башкортостан объявила предостережение местному хоккейному клубу «Салават Юлаев» из-за долгов по заработной плате. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Наказание клуба последовало после публикации новости в СМИ о невыплате зарплаты хоккеистам за прошлый месяц. Ранее «Салават Юлаев» уведомил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) по долгам перед игроками за сентябрь.

— Такую меру профилактики нарушения обязательных требований трудового законодательства в адрес АНО «ХК «Салават Юлаев» надзорный орган применил в связи с опубликованной в СМИ информацией о невыплате игрокам хоккейного клуба заработной платы за сентябрь 2024 года. Ранее клуб уже допускал возникновение задолженности по зарплате, за что должностное лицо — генеральный директор АНО «ХК «Салават Юлаев» привлечен к административной ответственности, — сказано в сообщении ведомства.

Сразу после публикации информации на сайте трудовой инспекции в «Салавате Юлаеве» заявили о закрытии долгов по зарплате в клубе.

На днях в прессе была опубликована новость про нежелание некоторых хоккеистов выходить на матч уфимской команды против «Трактора» 18 октября. Несмотря на возникшие сложности, «Салават Юлаев» обыграл в тот день лидера Восточной конференции со счетом 4:2.

Зульфат Шафигуллин