Рустам Минниханов: мир должен и может быть многополярным

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов высказался о прибытии гостей — участников XVI саммита БРИКС, который пройдет в Казани до 24 октября.

— Здесь ведущие мировые лидеры, и, конечно же, мир должен быть многополярным. И сегодняшнее событие это показывает, мир может быть таким, — передает его слова пресс-служба.

Напомним, сегодня в столицу республики прилетели три лидера — премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса, председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, а также премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

Рената Валеева