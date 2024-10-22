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Певицу Глюкозу оштрафовали на 5 тыс. рублей за употребление запрещенных веществ

10:30, 22.10.2024
Певицу Глюкозу оштрафовали на 5 тыс. рублей за употребление запрещенных веществ
Фото: взято из видео "Интервью у Юлии Меньшовой" с канала "ВКонтакте"

Певицу Глюкозу (Наталья Чистякова-Ионова) признали виновной в употреблении наркотических веществ и оштрафовали на 5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Зеленоградского суда Москвы.

Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево, где певицу задержали сотрудники полиции, заподозрив ее в употреблении наркотиков. Глюкоза отказалась от медицинского освидетельствования.

Суд учел наличие у артистки несовершеннолетних детей как смягчающее обстоятельство, назначив ей штраф вместо более сурового наказания.

Напомним, что 34-летний житель Казани осужден на 18 лет лишения свободы за незаконное производство и сбыт наркотиков. Суд признал его виновным в культивировании наркотических растений, производстве наркотических средств в особо крупном размере, а также в покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах.

Анастасия Фартыгина

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