За 2023 год на финансирование спортивной подготовки выделили 29 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В 2023 году на финансирование социального заказа по спортивной подготовке было выделено 29 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель директора Департамента бюджетной методологии Минфина России Вероника Сергеева на ХII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».

В 38 регионах России реализуется социальный заказ по спортивной подготовке, а в 10 из них для распределения финансирования используются конкурсные способы. Также конкурсный отбор применяется в шести регионах для выбора исполнителей физкультурно-оздоровительных услуг.

В 2023 году 193 тыс. человек воспользовались услугами спортивной подготовки, из них 2,4 тыс. были отобраны на конкурентной основе.

По словам Вероники Сергеевой, ключевой принцип социального заказа — концентрация на человеке, а не на процессе. Механизм позволяет анализировать данные в режиме реального времени для повышения качества и доступности услуг.



Анастасия Фартыгина