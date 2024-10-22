Премьер-министр Эфиопии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. В международном аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Эфиопия официально стала членом БРИКС 1 января 2024 года. Решение о включении страны в объединение было принято на 15-м саммите в Йоханнесбурге в августе прошлого года.

Напомним, что завтра у Владимира Путина запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.



Анастасия Фартыгина