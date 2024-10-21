В работе мессенджера Viber произошел сбой

Российские пользователи мессенджера Viber сообщили о сбоях в его работе, зафиксировав более 1,5 тыс. жалоб, согласно данным сервиса «Сбой.рф».

Наибольшее количество обращений поступило из Свердловской области, где зафиксирована треть всех жалоб. В числе регионов с проблемами также оказались Челябинская область, Пермский край, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.



Пользователи сообщают о сбоях в работе мобильного приложения и оповещений, а также о более общих проблемах с функционалом мессенджера.

Напомним, что подобные сбои происходили в работе Discord, позже в Роскомнадзоре сообщили о его блокировке.

Анастасия Фартыгина