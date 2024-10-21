В Иннополисе завершилось строительство корпуса В «Технопарка Б-1»
В Иннополисе завершилось строительство корпуса В «Технопарка Б-1». Тендер на постройку объекта появился еще в 2016 году, а его стоимость составила 2 млрд рублей.
Сегодня инспекция государственного строительного надзора Татарстана выдала заключение о соответствии требованиям проектной документации новому объекту.
Корпус представляет собой пятиэтажное непроизводственное здание площадью примерно 28,6 тыс. кв. метров. Строительный объем составил свыше 131 тысячи кубометров.
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