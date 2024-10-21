Дмитрий Квартальнов первым в КХЛ провел 900 матчей в качестве тренера

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов стал первым в истории КХЛ, кто провел 900 матчей в качестве «рулевого» команды.

За свою карьеру он побывал наставником в «Северстали» (2009—2012), «Сибири» (2012—2014), ЦСКА (2014—2017), «Локомотиве» (2017—2019), «Ак Барсе» (2019—2022) и с 2023 по н. в. минском «Динамо».

В сегодняшней игре против астанинского «барыса» его клуб ведет 1:0 после первого периода.

Белорусская команда располагается на седьмой строчке Западной конференции КХЛ. В ее активе 19 очков после 16 проведенных матчей.

Олег Исаков