В России зафиксировали дефицит поваров

Фото: Александр Ильин

На одну вакансию повара, пекаря и кондитера в России приходится 1,1 резюме. При этом норма составляет 4. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Чаще всего поваров ищут компании из отрасли продуктовой розницы (53% вакансий) и организации общественного питания (40%).

Остальные вакансии поваров приходятся преимущественно на гостиницы, пекарни и кондитерские.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом зарплатные ожидания соискателей превышают реальные предложение на 7 тыс. рублей — в среднем 56,8 тыс. рублей против 63,7 тыс. рублей.

Россияне в первом полугодии 2024 года увеличили траты на питание вне дома. Обороты заведений общественного питания за этот период выросли.

Елизавета Пуншева