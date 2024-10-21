Татарстан вошел в число регионов с наибольшим ростом уровня доходов населения

Фото: Максим Платонов

За первые шесть месяцев 2024 года реальные доходы жителей Татарстана выросли на 10,2%. Это позволило региону занять седьмое место в соответствующем рейтинге, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игоря Балынина.

По его словам, из-за инфляции и уровня доходов изменилась покупательская способность россиян. Он пояснил, что за первые восемь месяцев 2024 года инфляция достигла 5,27%. В 2023 году она была 7,42%. Такого же уровня, по его прогнозам, она достигнет и к концу года.

МРОТ в 2024 году вырос на 18,47% и достиг 19,2 тыс. рублей. В 2025 году МРОТ вырастет до 22 440 рублей, что на 16,6% больше текущего уровня, опережая инфляцию более чем в два раза, подчеркнул экономист. По его словам, с учетом вышеприведенных цифр можно сделать вывод об увеличении реальной покупательской способности россиян с небольшими доходами.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Если рассматривать общие показатели доходов, то в 2023 году реальные доходы россиян выросли на 5,6%, в 2022 году — на 4%. В 2024 году за первые шесть месяцев рост доходов составил 7,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший рост был зафиксирован в ряде регионов: Республика Калмыкия (+24,1%), Чукотский автономный округ (+12,4%), Республика Адыгея (+11,8%), Курганская область (+11,3%), Белгородская область (+10,3%), Свердловская область (+10,3%), Республика Татарстан (+10,2%) и Тамбовская область (+10,0%), — уточнил Балынин.



Напомним, по данным Росстата, во втором квартале 2024 года среднедушевые доходы в Татарстане превысили 100 тыс. рублей, что позволяет жителям региона приобрести более чем один фиксированный набор потребительских товаров и услуг. Республика вошла в топ-10 регионов по соотношению доходов и стоимости фиксированного набора, заняв девятое место. Лидером рейтинга является Ямало-Ненецкий автономный округ, где на одного жителя приходится 6,03 фиксированных набора.

Елизавета Пуншева