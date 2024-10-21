Министр иностранных дел Бразилии прибыл на саммит БРИКС

В Казань для участия в саммите глав государств БРИКС прибыл министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин встретил дипломата в международном аэропорту «Казань» имени Г. Тукая.

Напомним, президент Бразилии Лула Инасио да Силва не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани по медицинским показаниям. По информации бразильских СМИ Globo и UOL, 78-летний политик упал в ванной в своей резиденции, получив ушиб затылка. Врачи наложили три шва на затылок, после чего отправили президента на амбулаторное лечение. МРТ выявила признаки легкого сотрясения мозга.