Метро в Казани могут продлить до Республиканской клинической больницы

Фото: Динар Фатыхов

В Казани могут продлить ветку метро — от станции на улице Фучика до станции в районе Республиканской клинической больницы. Об этом сообщил мэр Ильсур Метшин.



— Уже сегодня это достаточно перегруженное направление, и метро в будущем позволит снять транспортную напряженность, — цитирует градоначальника РИА «Новости».

О возможном продлении метро стало известно летом этого года. В августе раису Татарстана Рустаму Минниханову показали схему развития второй линии метрополитена до перспективной станции РКБ. В настоящее время ведутся предпроектные работы — сбор исходных данных и трассировка.

Напомним, сейчас в столице Татарстана строят вторую ветку метро. Она соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый участок длиной 5,37 км включает в себя четыре станции: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Их планируют построить до 2027 года.