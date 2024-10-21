Ак Барс Банк запустил акцию по Карте жителя РТ
Держатели Карты жителя РТ могут получать кешбэк с оплаты коммунальных услуг и проезда в городском общественном транспорте
Акция «Управляй выгодой с Картой жителей РТ» для новых и действующих клиентов при подключении к карте Коробки банка действует с 1 октября по 31 декабря 2024 года.
Держатели Карты жителя РТ будут получать кешбэк в рублях от оплаты ЖКХ через Ак Барс Онлайн или сайт государственных услуг РТ и за оплату проезда в общественном транспорте на территории РТ.
Теперь клиенты могут самостоятельно управлять размером кешбэка по акции, так как процент напрямую зависит от типа подключенной Коробки.
- При подключении Коробки «Ничего лишнего»* и Коробки «То, что нужно»** кешбэк от оплаты ЖКХ составит 10%, от оплаты проезда — 10 рублей.
- Больше выгоды клиенты банка получат с Коробкой «То, что хочется»***. С ней кешбэк от оплаты ЖКХ составит 15%, а с каждой поездки в общественном транспорте будет поступать 15 рублей.
- С Коробкой «Больше, чем ожидал»**** можно получать максимальный кешбэк. От оплаты ЖКХ — кешбэк составит 20%, а от поездок в общественном транспорте — 20 рублей.
Ознакомиться со всеми условиями акции и заполнить заявку можно в мобильном приложении, на официальном сайте или в любом отделении Ак Барс Банка.
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Справка
*Кешбэк за оплату ЖКХ + кешбэк за оплату проезда в общественном транспорте на территории РТ составит до 300 рублей в месяц.
**Кешбэк за оплату ЖКХ + кешбэк за оплату проезда в общественном транспорте на территории РТ составит до 600 рублей в месяц.
***Кешбэк за оплату ЖКХ + кешбэк за оплату проезда в общественном транспорте на территории РТ составит до 800 рублей в месяц.
****Кешбэк за оплату ЖКХ + кешбэк за оплату проезда в общественном транспорте на территории РТ составит до 1000 рублей в месяц.
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