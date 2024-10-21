ВЦИОМ: каждый второй россиянин против штрафов за пропаганду идей чайлдфри

Фото: Динар Фатыхов

Согласно опросу ВЦИОМ, 48% россиян выступают против введения штрафов за пропаганду идей чайлдфри, в то время как 44% поддерживают эту инициативу. Опрос показал, что наибольшее количество противников штрафов среди молодежи: 78% зумеров (поколение 2001 года и позднее) и 66% младших миллениалов (1992—2000 годы).



Менее четверти респондентов (23%) знают о законопроекте, касающемся штрафов за пропаганду чайлдфри, а 51% впервые о нем слышат. Большинство (55%) считает, что введение штрафов не повлияет на рождаемость, тогда как 24% полагают, что она может увеличиться.

По мнению 25% опрошенных, штрафы принесут больше пользы обществу, в то время как 24% уверены в их вреде. Госдума уже приняла законопроект о запрете в интернете и СМИ пропаганды отказа от рождения детей, который предполагает штрафы до пяти млн рублей.

Опрос был проведен 29 сентября среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет с предельной погрешностью 2,5%.

Анастасия Фартыгина