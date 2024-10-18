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Владимир Путин проведет около 17 двусторонних встреч на саммите БРИКС

16:17, 18.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Владимир Путин проведет около 17 двусторонних встреч на саммите БРИКС
Фото: Мария Зверева

У президента России Владимира Путина запланировано 17 двусторонних встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС в Казани, сообщил глава государства на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц объединения, передает ТАСС.

По словам генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, график Путина на саммите будет насыщенным: за четыре дня он примет участие не только в самом саммите и масштабной пресс-конференции, но и проведет более двух десятков встреч.

Напомним, что президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретятся на саммите БРИКС в Казани в октябре этого года.

Анастасия Фартыгина

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