Владимир Путин проведет около 17 двусторонних встреч на саммите БРИКС
У президента России Владимира Путина запланировано 17 двусторонних встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС в Казани, сообщил глава государства на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц объединения, передает ТАСС.
По словам генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, график Путина на саммите будет насыщенным: за четыре дня он примет участие не только в самом саммите и масштабной пресс-конференции, но и проведет более двух десятков встреч.
Напомним, что президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретятся на саммите БРИКС в Казани в октябре этого года.
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