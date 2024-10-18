Владимир Путин проведет около 17 двусторонних встреч на саммите БРИКС

Фото: Мария Зверева

У президента России Владимира Путина запланировано 17 двусторонних встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС в Казани, сообщил глава государства на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц объединения, передает ТАСС.

По словам генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, график Путина на саммите будет насыщенным: за четыре дня он примет участие не только в самом саммите и масштабной пресс-конференции, но и проведет более двух десятков встреч.



Напомним, что президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретятся на саммите БРИКС в Казани в октябре этого года.



Анастасия Фартыгина