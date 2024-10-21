Число самозанятых в Казани за последние пять лет выросло почти в четыре раза

Фото: Мария Зверева

Число самозанятых в Казани за последние 5 лет выросло почти в четыре раза. На сегодняшний день в городе насчитывается 124,7 тыс. человек с таким налоговым статусом. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана.



Только в этом году более 18 тыс. казанцев оформили статус самозанятых. В 2020 году их количество составляло 32,2 тыс., в 2021 году — 60,4 тыс., в 2022 году — 84,2 тыс., а в 2023 году — 106,2 тысячи.

Напомним, что Татарстан занял первое место среди регионов Поволжья по числу граждан, зарегистрировавшихся как самозанятые. За последний год их количество выросло на 75 тыс. человек.



Анастасия Фартыгина