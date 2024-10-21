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Пассажиры смогут самостоятельно регистрировать багаж в аэропортах

09:18, 21.10.2024
Пассажиры смогут самостоятельно регистрировать багаж в аэропортах
Фото: Максим Платонов

Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась к министру транспорта России Роману Старовойту с предложением разрешить пассажирам самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в аэропортах.

Инициатива включает внесение изменений в федеральные авиационные правила, чтобы электронные бирки приравняли к бумажным. В настоящее время пассажиры, зарегистрировавшиеся онлайн, вынуждены стоять в очереди на стойках регистрации для сдачи багажа.

Новая система позволит избежать очередей и самостоятельно сдать багаж, используя электронные бирки. Представитель Минтранса подтвердил получение письма от МАА и сообщил, что инициатива рассматривается совместно с авиакомпаниями. Запросы были направлены в крупнейшие российские авиакомпании и аэропорты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению МАА, такая система выгодна всем сторонам: авиакомпании получат контроль над нормами провоза багажа, аэропорты оптимизируют работу персонала, а пассажиры смогут оформлять багаж без участия сотрудников регистрации.

Напомним, в Минтрансе России под председательством министра транспорта Романа Старовойта прошло совещание, посвященное подготовке гражданской авиации к осенне-зимнему периоду.

Анастасия Фартыгина

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