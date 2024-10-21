Новости общества

21:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Скончался Фетхуллах Гюлен, обвиняемый в попытке госпереворота в Турции

08:40, 21.10.2024
Скончался Фетхуллах Гюлен, обвиняемый в попытке госпереворота в Турции
Фото: скриншот из видео «Фетхуллах Гюлен его собственными словами» с канала « Звонок счастья»

Турецкая правительственная газета Hürriyet сообщила о смерти Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Гюлен, проживавший в США, отрицал свою причастность к перевороту, однако турецкие власти неоднократно требовали его экстрадиции.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также