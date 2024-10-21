Скончался Фетхуллах Гюлен, обвиняемый в попытке госпереворота в Турции
Турецкая правительственная газета Hürriyet сообщила о смерти Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки государственного переворота в 2016 году.
Гюлен, проживавший в США, отрицал свою причастность к перевороту, однако турецкие власти неоднократно требовали его экстрадиции.
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