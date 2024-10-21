В Госдуме предложили снизить срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ до трех лет

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме разработали законопроект, предлагающий снизить минимальный срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с 5 до 3 лет. Цель инициативы — повышение мобильности населения. Об этом сообщает ТАСС.



Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что действующие нормы налогового законодательства, касающиеся минимальных сроков владения недвижимостью, сдерживают мобильность населения. По его мнению, переезд в другой регион становится сложной задачей, если продать недвижимость без ущерба для бюджета возможно только через 5 лет после покупки.

Законопроект предполагает изменения в Налоговый кодекс. В ряде случаев срок владения может быть сокращен до 2 лет, например, если недвижимость получена от личного фонда, в результате приватизации или передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

В случае получения недвижимости в наследство или по договору дарения от члена семьи срок владения составит один год.

Напомним, что в Госдуму также внесли проект закона о налоговом вычете для представителей социальных профессий.



Анастасия Фартыгина